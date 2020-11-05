Сосед инициатора драки в Волгограде из-за ссоры в чате рассказал об угрозах

Знакомые арестованного по делу о смертельной драке Арсена Мелконяна рассказали о его агрессивном характере и якобы имевших место угрозах.

Сосед Мелконяна рассказал, что тот угрожал физической расправой в ответ на безобидные замечания. Арестованный открыл мастерскую по ремонту машин под окнами его дома, и это создавало неудобства для местных жителей из-за шума и сильного запаха краски, передает портал V1.ru.

«Пытался с ним поговорить по-человечески и попросить перенести мастерскую, но в ответ ничего, кроме как «иди куда подальше», я не слышал. И угрозы были: «Подойдешь ближе метра – убью, ушатаю», – рассказал мужчина.

Другой житель Волгограда заявил, что Мелконян «постоянно попадал в неприятные истории». Он уже якобы избивал людей, угонял машину и «деньги с кого-то вымогал».

Волгоградец добавил, что Мелконян и погибший отец-одиночка Роман Гребенюк жили по соседству, при этом последний никогда ни с кем не конфликтовал.

«Арсен очень старался вывести Рому на эмоции, но поняв, что ему это не удается, решил расправиться доступным ему способом», – предположил источник.

Напомним, 2 ноября СМИ публиковали фрагмент переписки, где Гребенюк пишет, что «вопрос надо решать, а не сопли жевать», на что сестра нападавшего ему отвечает, что он сам «сопли жрет».

К концу разговора присоединился супруг женщины, который в аудиосообщении говорит отцу-одиночке, что найдет его, где бы он ни был, и рекомендует заранее взять больничный.

Мужчина был избит и умер в реанимации, не приходя в сознание.

На сайте управления МВД по Волгоградской области сообщается, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства это дело.