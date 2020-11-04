Байден объявил о создании фонда по защите выборов в США

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден призвал делать пожертвования в созданный фонд защиты выборов Biden Fight Fund («Фонд борьбы Байдена»).

Он объявил о старте «крупнейшей инициативы по защите выборов», которая должна «гарантировать подсчет каждого голоса». По его словам, «не Дональду Трампу решать исход выборов – это делает американский народ». Байден призвал «сделать пожертвование и поддержать» новый Biden Fight Fund, передают РИА «Новости» и ТАСС.

На сайте фонда написано, что «пожертвование критически важно сейчас для избрания Джо, Камалы и демократов по всей стране». Фонд принимает пожертвования от 2,8 тыс. до 142 тыс. долларов. Доноры должны быть старше 18 лет, обладать американским гражданством или постоянным видом на жительство и не входить в число подрядчиков американского федерального правительства.

Напомним, штаб кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байдена заявил о победе на прошедших 3 ноября выборах. Газета ВЗГЛЯД указывала, что ситуация в стране неутешительна для США в целом, так как беспрецедентная кампания ненависти подорвала авторитет власти и оппозиции, СМИ и чиновников.