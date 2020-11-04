Ле Пен сочла переизбрание Трампа на пост президента США лучшим вариантом для Франции

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что переизбрание президента США Дональда Трампа на второй срок лучше для Франции, чем победа кандидата от демократов Джозефа Байдена.

Ле Пен заявила в эфире телеканала CNews, что «переизбрание Дональда Трампа лучше для Франции, потому что Дональд Трамп – это возвращение государств, прекращение этой дикой глобализации, ослабления регулирования и исчезновения границ, которое, по моему мнению, сильно навредило странам», передает ТАСС.

«Это касается как упразднения физических границ, которое повлекло за собой неспособность бороться с миграцией, так и торговых барьеров, сделавших невозможной борьбу с недобросовестной конкуренцией в мире», – пояснила она.

Ранее стали известны предварительные результаты президентских выборов в США.

Выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск).

К избирателям обратился кандидат в президенты Джо Байден, заявив, что демократы «на пути к победе на выборах». Трамп в своем обращении поблагодарил американцев за поддержку и заявил, что победил на выборах.

Между тем на фоне выборов в США начались первые беспорядки.

В 3 ноября на выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.