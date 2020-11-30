В ОБСЕ отреагировали на слова Санду о выводе российских миротворцев из ПМР

Представитель ОБСЕ прокомментировал заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о том, что российских миротворцев в Приднестровье следует заменить на гражданских наблюдателей под эгидой этой организации.

В ОБСЕ сообщили, что председательство Албании в ОБСЕ в курсе заявлений Санду, но «не получало официального предложения». В связи с этим в ОБСЕ не дают «дальнейших комментариев по этому вопросу». Однако в организации отметили, что «окончательное решение в этом деле потребует согласия всех 57 стран-членов ОБСЕ», передает РИА «Новости».