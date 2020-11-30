ЕЭК оценила вероятность повышения стоимости российского газа для Белоруссии

В 2021 году цена на российский газ для Белоруссии не ожидается выше уровня 2020 года, сообщил глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

По его словам, в 2021 году цена «не должна быть выше уровня текущего года», если исходить из той «проработки», которая «имеется сегодня». В 2020 году цена составляет 127 долларов за тыс. кубометров. Минск добивается ее снижения, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».

На днях российский и белорусский вице-премьеры Александр Новак и Юрий Назаров обсудили вопросы о поставках нефти и газа в республику, а также переориентации экспортных поставок белорусских нефтепродуктов. Белоруссия целиком урегулировала вопрос погашения задолженности за поставки газа из России.

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