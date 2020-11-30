Малышева назвала «сенсационную» особенность коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила о «сенсационной информации», обладателями которой стали исследователи коронавируса. По словам Малышевой, блокировать заболевание COVID-19 позволяет не только наличие антител.

«Есть целая группа людей, у которых антител к коронавирусу нет, а иммунитет к коронавирусу есть. Или человек переболел, и антитела к коронавирусу были и пропали, а иммунитет остается. Считалось: нет антител – смерть пришла. Теперь доказано, что это не так», – цитирует телеведущую РИА «Новости».

В свою очередь врач Андрей Продеус сообщил о T-клетках, которые научились определять ученые. Эти клетки отвечают за иммунитет и при первой встрече с коронавирусом запоминают его, а при повторной посылают сигналы для формирования антител или уничтожения пораженных инфекцией клеток, объяснил Продеус. Также сообщается, что около 20% медиков, работающих с больными с тяжелой формой коронавируса, могут иметь клеточный иммунитет.

Группа европейских и сингапурских молекулярных биологов обнаружили, что иммунитет людей, переболевших коронавирусом в бессимптомной форме, необычно сильно реагировал на инфекцию.

Ранее кандидат физико-математических и доктор биологических наук Михаил Гельфанд назвал главные отличия COVID-19 от других вирусов.