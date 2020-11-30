В Кремле рассказали о планах по строительству моста на Сахалин

Обсуждение планов по строительству моста на Сахалин ведется постоянно, но конкретных планов на этот счет нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Экономические факторы – они, естественно, первостепенны, и абсолютно очевидно, что действительно возведение такого крупного инфраструктурного объекта экономически целесообразно только в случае наполнения его определенным потоком товаров, грузов и так далее. Но об этом говорить не приходится», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, обсуждения по этой теме ведутся постоянно, но «пока каких-то конкретных планов на этот счет нет».

Ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что с экономической точки зрения мост на Сахалин не нужен.

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что России нужен мост на Сахалин и вопрос его строительства с повестки дня не снят. сообщалось, что главгосэкспертиза приступила к аудиту проекта строительства железнодорожного моста на Сахалин. При этом РЖД прорабатывают вопрос по выносу железной дороги за пределы центра Южно-Сахалинска.

Кроме того, проект предварительно оценивается в 576 млрд рублей без НДС. 226 млрд из них – мостовой переход с подходами, 350 млрд – железнодорожная линия. Мост может быть построен до конца 2035 года.