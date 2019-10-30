Названы возможные сроки строительства моста на Сахалин

Железнодорожный мост на Сахалин может быть построен до конца 2035 года, заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Он отметил, что технико-экономическое обоснование проекта подготовят в течение «трех недель – месяца». Сейчас, отметил Белозеров, РЖД «более детально представляют для себя этот проект» после того, как выполнен «определенный набор изысканий и технических решений», сообщает РБК.

«Если год назад мы говорили, что в целом это целесообразно по объектам-аналогам, то сейчас уже сделали изыскания и понимаем, где этот мост мог бы стоять точно», – отметил глава РЖД.

По его словам, компания провела переговоры с Минобороны о высоте моста, так как это является ключевым элементом, влияющим на итоговую стоимость сооружения.

Белозеров добавил, что мост можно включить в стратегию РЖД. Программа будет разбита на два этапа – до 2030 и до 2035 года.

«Стратегические подходы необходимы и должны быть обозначены», – сказал Белозеров.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие выгоды могут последовать для региона и России после строительства моста на Сахалин.