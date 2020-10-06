Путин рассказал о планах строительства моста на Сахалин

России нужен мост на Сахалин и вопрос его строительства с повестки дня не снят, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций.

«Мост на Сахалин. Считаю, что очень важно. Не знаю, как там дальше нам удастся выстраивать эти коммуникации с японскими островами, но мост на Сахалин для нас имеет очень важное значение, этот вопрос не снят с повестки дня, мы его изучаем», – передает «Интерфакс» слова российского лидера.

Как уточнил президент, «это – конечно, дорогая история».

Ранее сообщалось, что главгосэкспертиза приступила к аудиту проекта строительства железнодорожного моста на Сахалин. При этом РЖД прорабатывают вопрос по выносу железной дороги за пределы центра Южно-Сахалинска.

Кроме того, проект предварительно оценивается в 576 млрд рублей без НДС. 226 млрд из них – мостовой переход с подходами, 350 млрд – железнодорожная линия. Мост может быть построен до конца 2035 года.