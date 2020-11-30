Россиянина задержали в Грузии с партией наркотиков

Сотрудники МВД Грузии на территории Гардабанского района (край Квемо Картли) задержали гражданина России с килограммом наркотического средства, содержащего героин, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники департамента полиции Квемо Картли МВД в ходе оперативно-следственных мероприятий задержали гражданина России А.Г., 1973 года рождения за незаконное приобретение и хранение наркотического средства в особо крупном размере. Правоохранители остановили автомобиль обвиняемого на дороге Тбилиси – Бакурцихе – Лагодехи, на территории Гардабанского муниципалитета. При личном обыске задержанного полиция изъяла 1 килограмм наркотического средства, содержащего героин», – передает ТАСС сообщение МВД Грузии.

В ведомстве добавили, что правоохранители также изъяли у россиянина более 8,3 тыс. лари (более 2,5 тыс. долларов) и 400 долларов. Ему грозит тюремный срок от 8 до 20 лет или бессрочное лишение свободы.

Напомним, в декабре 2019 года международная организованная преступная группа из шести человек, включая 31-летнего гражданина России, была задержана МВД Грузии за изготовление и реализацию наркотиков, виновным грозит длительное заключение вплоть до пожизненного.