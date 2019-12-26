Гражданам России и Украины грозит в Грузии пожизненное заключение за наркотики

Международная организованная преступная группа из шести человек, включая 31-летнего гражданина России, задержана МВД Грузии за изготовление и реализацию наркотиков, виновным грозит длительное заключение вплоть до пожизненного, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Директор департамента кримпола МВД Грузии Мамука Челидзе заявил на брифинге, что по этому делу задержаны граждане России, Грузии, Украины и трое граждан Киргизии, в розыске объявлен гражданин Казахстана.

Операция по раскрытию группы и задержанию ее членов проводилась в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Изъяты наркотические препараты, стоимость которых на черном рынке оценивается в 6 млн лари (более 2 млн долларов). Также изъят инвентарь для изготовления наркотических средств.

Наркотики через группу, созданную в мессенджере Telegram, продавались в Грузии, Киргизии, Армении, Узбекистане и Таджикистане.

Менеджером группы выступал гражданин Украины, который подбирал кадры и координировал работу на месте в Грузии, сказал Мамука Челидзе. Из-за рубежа на фиктивную фирму гражданина России поставлялись химические вещества, необходимые для изготовления наркотиков.

В мае сообщалось, что МВД Грузии задержало гражданина России за ввоз в страну и реализацию наркотических веществ в крупных объемах.