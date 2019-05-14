Россиянину грозит в Грузии 14 лет тюрьмы за наркотики

МВД Грузии задержало гражданина России за ввоз в страну и реализацию наркотических веществ в крупных объемах, что предусматривает заключение на срок от 5 до 14 лет, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На брифинге заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе заявил, что задержанный «прибыл в Грузию с целью реализации наркотических веществ».

По его словам, гражданин России устроил в Тбилиси закладки в десяти местах.

Все они обнаружены, изъяты наркотики и при обыске в гостиничном номере.

С аналогичными обвинениями в апреле в Грузии были задержаны трое граждан России.