«Яндекс» раскритиковали за курьера с оскорбительным фото Макрона на униформе

В Москве очевидцы заметили и сняли на фото курьера доставки «Яндекс еда», у которого на коробке для перевозки продуктов был прикреплен снимок президента Франции Эммануэля Макрона с «отпечатком» следа ботинка.

Фото опубликовал в Facebook один из пользователей соцсети. «Оу, Яндекс поддерживает агрессию?» – задался вопросом автор публикации Виктор Новоселов.

В комментариях спустя некоторо представители «Яндекса» написали ответ, в котором попросили опознать курьера. «Здравствуйте! Мы совершенно точно против любых форм агрессии. Подскажите, пожалуйста, где была сделана эта фотография? И в какое время. Может быть, вы заметили номер на сумке? Очень хотим найти человека на фото», – говорится в комментарии компании.

Выяснилось, что курьера сфотографировали на улице Вавилова, однако его номер автор публикации не запомнил.

«Мы против агрессии в любом ее проявлении. Курьер, допустивший нарушение правил сервиса, уже найден и заблокирован. Нам неизвестно о других подобных случаях, он единичный, и не отражает позицию других доставщиков», – заявили газете ВЗГЛЯД в «Яндексе».

Напомним, после того, как 16 октября под Парижем за демонстрацию карикатуры на пророка Мухаммеда обезглавили учителя, Макрон выступил с большой речью, высказав идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. Он заявил, что необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo, Макрон заявил, что во Франции есть «свобода богохульствовать».

Позиция Макрона вызвала недовольство у мусульман. Так, иранские СМИ изобразили французского президента дьяволом. Тогда же в социальных сетях стал активно распространяться коллаж, на котором Макрон изображен с отпечатком ботинка на лице.

Такую фотографию использовал и российский боец Хабиб Нурмагомедов, критикуя Макрона и других представителей Франции за то, что те «под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства верующих мусульман».

Добавим, что 29 октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.