Вучич обозначил сроки строительства «Турецкого потока» в Сербии

Сербский участок «Турецкого потока» будет достроен в ближайшее время. Работы идут интенсивно, участок будет завершен через несколько дней, заявил президент Сербии Александар Вучич.

«Что касается этого вопроса, то мы называем газопровод «Балканский поток», русские называют его «Турецкий поток» – это все одно и то же. У нас есть соглашения с «Газпромом», мы сделаем все, что необходимо. Насколько я слежу за этим очень плотным графиком работы, все идет хорошо. Все идет очень интенсивно, завершаем через несколько дней», – передает слова Вучича ТАСС.

В начале ноября болгарскую часть «Турецкого потока» соединили с участком в Сербии.

В октябре 2020 года Вучич пообещал полностью завершить строительство газопровода от границы Болгарии до границы Венгрии до конца 2020 года. Строительство сербского участка «Турецкого потока» стартовало в марте 2019 года.

«Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. В дальнейшем, после завершения строительства всей инфраструктуры, газ пойдет в Сербию и Венгрию.