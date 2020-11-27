Российский спутник и индийский аппарат опасно сблизились в космосе

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и индийский аппарат CARTOSAT 2F опасно сблизились в космосе, сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации сообщили, что в пятницу в 04.49 мск «произошло опасное сближение с российским космическим аппаратом «Канопус-В» действующего индийского спутника CARTOSAT 2F массой более 700 кг», передает ТАСС.

Согласно расчетам главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш, минимальное расстояние между российским и иностранным спутниками составило 224 метра.

«Канопус-В» – серия российских спутников дистанционного зондирования Земли, аппараты работают в интересах Роскосмоса, МЧС, Минприроды, Росгидромета, РАН, служат для картографирования, мониторинга ЧС, в том числе пожаров, оперативного наблюдения заданных районов.

Ранее «Российские космические системы» раскрыли информацию о том, какое количество аппаратов насчитывает гражданская группировка спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).