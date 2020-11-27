Роскартография показала «звучание» рельефа России

Роскартография опубликовала видеоклип о том, как бы звучала Россия, если бы ее рельеф был звуковыми колебаниями.

«Россия – огромная страна с разнообразным рельефом. Если перевести профили рельефа в музыкальные колебания, получится звуковой ряд. Представляем вашему внимаю композицию, созданную Роскартографией на основе рельефа России», – передает РИА «Новости» пояснение к клипу.

На карте, по которой следует звуковая волна, отмечены Смоленск, Москва, Карабаш (Челябинская область), Омск, Красноярск, озеро Байкал, Становое нагорье, Зейское водохранилище, Охотское море, Ичинская и Ключевская сопки.