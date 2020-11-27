Эксперт: Не все партии готовы больше работать с электоратом из-за многодневного голосования

Многодневное голосование предполагает необходимость больше работать со своим электоратом, не все партии к этому готовы, заявил член Общественной палаты Новосибирской области Олег Пучков, комментируя газете ВЗГЛЯД недовольство КПРФ и «Справедливой России» принятием в регионах законов об организации многодневного голосования.

По словам Пучкова, у КПРФ и «Справедливой России» нет достаточного партийного ресурса для осуществления работы с избирателями на протяжении всего периода многодневного голосования. «Им, конечно, значительно проще мобилизоваться по стандартной схеме, которая работала ранее. Само по себе многодневное голосование предполагает, что необходимо больше работать со своим электоратом, своим активом наблюдателей. Не все к этому готовы», – считает эксперт.

Он отметил, что представители КПРФ и «Справедливой России» боятся, что в рамках трехдневного голосования в выборах смогут принять участие граждане, которые по тем или иным причинам не могут участвовать в однодневном голосовании. Такие избиратели могут проголосовать за другие политические партии. «Мы видим, что по результатам единого дня голосования в этом году новые активные политические партии получили места в региональных парламентах, представительных органах местного самоуправления. Не все готовы делиться местом под солнцем», – указал Пучков.

«Что же касается прозрачности голосования, хранения бюллетеней, то по опыту 2020 года претензий по данной теме по регионам было минимальное количество. Везде бюллетени хранились в сейфах, дежурила полиция. Каждое утром наблюдатели могли убедиться, что никаких замен бюллетеней не было», – заключил он.

В свою очередь замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов заявил, что КПРФ и «Справедливая Россия» «не готовы к многодневному голосованию, и, как показала ситуация с единым днем голосования-2020, партии не смогли себя обеспечить в полной мере наблюдателями». По его словам, это проблемы партийного менеджмента. «Пенять им на изменения форм голосования не стоит, нужно понимать, что многодневное голосование – форма оптимальная с точки зрения нынешней эпидемиологической ситуации, многодневка широко применяется в странах развитой демократии», – отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что многодневное голосование очень удобно для избирателей. «Как показывают данные социологических исследований, избиратели очень позитивно отнеслись к тому факту, что могут голосовать три дня. Могут провести выходные дни с семьей, отдохнуть, а проголосовать в пятницу. Это удобно и людям, которые работаю посменно, у которых ненормированный рабочий график. Именно избиратель является основным участником избирательного процесса. Партии же должны наращивать свой наблюдательский корпус, работать со своими активистами, союзниками, выстраивать отношения с молодежными организациями, а не устраивать бурю в стакане воды», – заключил Шаповалов.

Ранее регионы начали принимать законодательство, позволяющее в 2021 году организовать многодневное голосование. Единственными противниками нововведения, одобренного большинством россиян, выступили представители КПРФ и «Справедливой России». Свое недовольство переменами выразили представители этих партий в Волгоградской, Челябинской, Новосибирской областях, а также в Татарстане.

Между тем, за сохранение многодневного формата голосования выступили 78% россиян. Топ-3 причины, по которым новый формат был воспринят положительно: удобно, можно прийти в подходящее время (49%), нет очередей, суеты и толпы (7%), меньше вероятность заразиться коронавирусом (5%).