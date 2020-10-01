Многодневный формат голосования поддержали 78% россиян

За сохранение многодневного формата голосования выступили 78% россиян, следует из данных аналитического обзора ВЦИОМ.

«77% участников Единого дня голосования высказываются за сохранение многодневного формата голосования, аргументы его противников пока не находят общественной поддержки», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

По данным аналитиков, 78% россиян считают многодневное голосование удобным. Среди тех, кто участвовал в голосовании, эта доля достигает 84%.

Более половины россиян (61%) положительно оценили возможность проголосовать в течение нескольких дней. Россияне, принявшие участие в голосовании (39%), чаще сообщали об этом – 74%.

«Топ-3 причины, по которым новый формат был воспринят нашими соотечественниками положительно: удобно, можно прийти в подходящее время (49%), нет очередей, суеты и толпы (7%), меньше вероятность заразиться коронавирусом (5%)», – отмечается в сообщении центра.

Также респонденты высказались в поддержку многодневного голосования, так как есть возможность выбрать удобный день и время (54%, среди участвовавших в выборах – 60%), меньше рисков заразиться коронавирусом (37%), на участках меньше людей (26%), больше людей сможет проголосовать (24%).

«Одобряют идею проведения голосования в следующем году также в течение нескольких дней 61% россиян, а среди тех, кто участвовал в голосовании в этом году – 71%. В будущем поддерживают проведение выборов в многодневном формате 70% россиян, 28% против. Среди голосовавших за – 77%, против высказались 22%», – говорится в материалах ВЦИОМ.

Большинство опрошенных (80-86%) считают, что ЦИК хорошо справляется с поставленными перед ней задачами, а именно: информирует россиян о самих выборах (86% считают, что выполняет хорошо, 11% – плохо), информирует о дате проведения голосования (81%, против – 8%), сообщает о возможных способах голосования (86%, против – 10%) и рассказывает об организации выборов, о местах расположения участков (80%, против – 16%).

С мая 2020 года уровень оценки деятельности Центризбиркома россиянами увеличился в среднем на 10 п.п.

Глава избирательной комиссии Элла Памфилова вызывает у россиян скорее положительные чувства, это отметили 47% россиян. О доверии к ней в той или иной степени рассказали 52% респондентов.

«По результатам опроса жителей регионов, в которых 11-13 сентября 2020 года проходили выборы ВДЛ, ЗС, более половины респондентов заявили о своем доверии результатам выборов (60%). Треть (34%) сообщили, что скорее не доверяют», – говорится в сообщении.

Газета ВЗГЛЯД писала, что триединый день голосования меняет систему выборов. Напомним, выборы прошли с 11 по 13 сентября.