Жителей Владивостока предупредили о перебоях с электричеством в течение двух месяцев

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27 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 08:58  |  vz.ru
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Америка проигрывает конкуренцию Газпрому в Европе

Американскому СПГ пророчат плохие времена REUTERS/Nick Oxford
Добыча в США сланцевого газа – главного конкурента российского газа в Европе – в ближайшие годы снизит темпы роста. Такое заявление сделал Газпром. Там считают, что сланцевый соперник не страшен Газпрому как минимум до 2030 года. Более того, спад активности по СПГ может дать новые ниши российской компании. Насколько кризисный 2020 год ударил по конкурентам российского газа?  Подробности...
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Оппозиция и «спящие» подпитывают новые партии

На выборах-2021 пробиться в парламент могут несколько новых партий Михаил Воскресенский/РИА Новости
В Госдуму следующего созыва могут пройти несколько новых партий. Новичкам вполне по силам не только отобрать часть электората у некоторых парламентских партий, но и привлечь на свою сторону сторонников несистемной оппозиции. Кроме того, считают политологи, новые партии приведут за собой на избирательные участки и тех, кто раньше вообще не ходил на выборы. Подробности...
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Чем ответить на страшные обвинения в адрес советского подводного аса

«Вильгельм Густлов» на момент гибели официально считался кораблем ВМС нацистской Германии imago images/teutopress/ТАСС
25 ноября – годовщина смерти легендарного советского подводника Александра Маринеско. Того самого человека, который потопил немецкое судно «Вильгельм Густлов». Почему некоторые историки осуждают Маринеско за гибель тысяч женщин и детей и считают его «атаку века» военным преступлением? Обоснованность подобных обвинений легко разобрать по аналогии с атаками немецких подводников. Подробности...
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Киргизы делают выбор между нищетой и русским языком

Русским языком в Киргизии, согласно разным подсчетам, владеют от 50 до 80 процентов населения Виктор Драчев/ТАСС
В Киргизии, где новая власть взялась за переписывание конституции, предложили лишить русский статуса официального языка. Утверждается, что киргизский язык не выдерживает конкурентной борьбы с ним и что часть киргизской молодежи в принципе не использует родную речь. Стоит ли ожидать от Бишкека борьбы с русскоязычием и патриотического антироссийского угара, как на Украине и в Грузии?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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За кем пойдут миллионы из Instagram и Youtube

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Никакой тиктокер не выведет «миллион своих подписчиков» на улицы. Никакой видеоблогер, рассказывающий о путешествиях или постящий забавных котиков, не убедит избирателя голосовать так, как он скажет. Всем плевать. Подробности...
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Зачем США провоцируют российскую армию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Америка продолжает устраивать России военные провокации. Устраивать – и надеяться на то, что российская реакция поможет американской дипломатии вернуть союзников в антироссийское стойло. Подробности...
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У капитализма нет будущего в России

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Сила в правде – на самом деле все мы знаем, на каких ценностях нам нужно обустраивать Россию. Пора уже перестать скрывать эту правду от самих себя – и не бояться приступать к работе. Подробности...
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Киргизам предложили отказаться от русского

Кто подсадил Америку на наркотики

В Великобритании появился «сибирский барон»

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Жителей Владивостока предупредили о перебоях с электричеством в течение двух месяцев

    27 ноября 2020, 08:40

    Текст: Алина Назарова

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что постоянная схема энергоснабжения во Владивостоке после снежного циклона будет восстановлена в течение одного-двух месяцев.

    «Постоянная схема будет восстановлена, по предварительным оценкам министерства энергетики, в течение одного-двух месяцев. Это время мы будем жить в напряженном, нервном периоде, периодически будет «выбивать», – предупредил Чекунков, передает РИА «Новости».

    По его словам, самое главное – удалось поддержать и не допустить перебоев в работе медучреждений благодаря тому, что сразу были переброшены генераторы на больницы.

    В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, до сих пор есть проблемы с сотовой связью, интернетом и телевидением. Циклон также нарушил междугородное транспортное сообщение. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Ущерб от ледяного дождя, по предварительным данным, составил 266 млн рублей.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти Приморья прикладывают все усилия для ликвидации последствий ледяного дождя во Владивостоке, но в одночасье эту проблему не решить.


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