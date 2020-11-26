Победившей на выборах уборщице предложили стать депутатом Госдумы

Партия пенсионеров России предложила главе Повалихинского поселения в Костромской области Марине Удгодской выдвинуть кандидатуру на следующих выборах в Госдуму.

В партии заявили, что «поддержка земляков в ходе прошедших выборов является наглядным доказательством того, что сегодня востребовано новое поколение политиков и управленцев», передает издание «Подъем».

Ранее стало известно, что Угодская приняла решение сложить полномочия и уйти в отставку 19 ноября.

До этого была выдвинута областным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и победила на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области, набрав 61,7% голосов.

Женщина окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. На момент выборов работала уборщицей служебных помещений в администрации поселения, а также исполняла обязанности депутата на непостоянной основе в Совете депутатов села.

После победы Угодская признавалась, что шла на выборы только техническим кандидатом и теперь не знает, что делать. Глава ЦИК не увидела нарушения закона в ситуации с победой уборщицы на выборах главы сельского поселения.