Суд рассказал о подготовке терактов в Москве задержанным исламистом

Арестованный сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» планировал взрывать в Москве автомобили с газовыми баллонами и самодельную бомбу, сообщил Октябрьский районный суд Владимира.

«Постановлением Октябрьского районного суда города Владимира ходатайство следователя удовлетворено. В отношении обвиняемого Х. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – по 23 января 2021 года включительно», – сообщается на сайте суда.

Следствие предъявило задержанному обвинение в подготовке терактов и содействии террористической деятельности. Органами предварительного следствия фигурант обвиняется в том, что 3 ноября в мессенджере WhatsApp «вовлекал лицо в совершение на территории Москвы взрывов автомобилей, снаряженных баллонами с газом».

По данным следствия, не позднее 24 ноября мужчина изготовил самодельное взрывное устройство в целях совершения террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания людей в Москве.

В среду ФСБ сообщала, что в московском регионе были предотвращены теракты, которые готовила ячейка террористической организации «Исламское государство*». Оперативникам удалось задержать во Владимирской области участника группы – гражданина одной из стран Центральной Азии.