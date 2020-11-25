ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе

В московском регионе предотвращены теракты, которые готовила ячейка террористической организации «Исламское государство*», сообщает ФСБ.

«Федеральной службой безопасности пресечена деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство*», участники которой намеревались совершить диверсионно-террористические акты в Московском регионе», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Оперативникам удалось задержать во Владимирской области участника группы – гражданина одной из стран Центральной Азии. Где находятся другие подозреваемые, в ведомстве не уточнили.

«По местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы», – говорится в сообщении.

Также есть сведения, что ячейка занималась вербовкой и собирала деньги на нужды террористов.

В конце октября в Московском регионе задержали выходца из Центральной Азии, который действовал под указанием боевиков международных террористических организаций, намеревался взорвать самодельную бомбу в одном из зданий органов власти, а после уехать на Ближний Восток воевать за террористов. У него в тайнике нашли компоненты самодельного взрывного устройства, найдена также его переписка с боевиками, инструкции по созданию взрывчатки и видео присяги террористам.