ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе

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25 ноября, среда  |  Последнее обновление — 11:02  |  vz.ru
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Рубль разрушает новогоднюю традицию

Ноябрь и декабрь традиционно худшие месяцы для рубля. Но не в этот раз Владимир Трефилов/РИА Новости
Конец года исторически является худшим временем для российской валюты. Однако этот ноябрь стал исключением из правила. Рубль не подешевел к доллару, как делал это последние десять лет, а наоборот, прибавил почти 5%. Сломает ли плохую традицию рубль и в декабре? Подробности...
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Как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика

Сбитый Су-24 надолго омрачил отношения России и Турции sledcom.ru/Global Look Press
Ровно пять лет назад Россия и Турция оказались на грани вполне настоящей войны – турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Отношения были восстановлены только после извинений Эрдогана, но были ли эти извинения принесены на самом деле? Выплатила ли Турция России обещанную компенсацию? И сделала ли Анкара из этой истории необходимые выводы? Подробности...
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США нацелились на завоевания СССР в Японском море

«Адмирал Виноградов» на страже тихоокеанских границ России Ильдус Гилязутдинов/РИА «Новости»
Эсминец ВМС США «Джон Маккейн» во вторник нарушил морскую границу России. Залив Петра Великого, где произошел инцидент, СССР объявил своими внутренними водами еще в 1957 году. Многие страны с этим не согласились, но статус залива был незыблем. Теперь же США намерены оспаривать, как они считают, «чрезмерные морские претензии России». Как отвадить американский военный флот от территориальных вод РФ? Подробности...
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Как Байден будет вырывать власть из рук Дональда Трампа

Ключевые символы исполнительной власти в США уже начали свой путь в руки администрации Байдена REUTERS/Hannah McKay
Дональд Трамп проигрывает, но не сдается. Именно так можно было бы описать процесс, который сейчас происходит в коридорах власти Америки: все еще действующий президент США формально разрешил, но на самом деле мешает избранному главе государства получить рычаги управления страной. Как все это делает Трамп – и каковы его истинные мотивы? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Белоруссия ведет себя с Россией так, как Польша с ЕС

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
На прошлой неделе Польша и Венгрия фактически заявили, что не будут подчиняться принятым в Евросоюзе нормам – но от денег ЕС не отказались. Примерно так же ведёт себя Белоруссия по отношению к России. Подробности...

Медикализация массового сознания ведет к тоталитаризму

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Нет, людей убивают не антипрививочники. А те, кто не хочет видеть другую правду и предпринимать какие бы то ни было шаги, кроме шельмования, чтобы исправлять собственные недоработки и ошибки. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Либеральному миропорядку подрезали крылья

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Договор по открытому небу стал не нужен США и их союзникам. Хотя европейские державы, конечно, говорят о необходимости его сохранения. Для них это по-прежнему символ либерального мирового порядка, главным получателем выгод от которого была именно Европа. Подробности...
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Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

Санду провоцирует Россию

Обсуждение: 11 комментариев

Почему Армения не признала Карабах?

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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Обсуждение: 4 комментария

Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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Нужно ли возродить дворянские титулы в России?
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Должны ли учащиеся в обязательном порядке прочесть &laquo;Войну и мир&raquo; в рамках школьной программы?
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  • Нет, книгу можно убрать из школьной программы
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    ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе

       25 ноября 2020, 10:01
    Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    В московском регионе предотвращены теракты, которые готовила ячейка террористической организации «Исламское государство*», сообщает ФСБ.

    «Федеральной службой безопасности пресечена деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство*», участники которой намеревались совершить диверсионно-террористические акты в Московском регионе», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Оперативникам удалось задержать во Владимирской области участника группы – гражданина одной из стран Центральной Азии. Где находятся другие подозреваемые, в ведомстве не уточнили.

    «По местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы», – говорится в сообщении.

    Также есть сведения, что ячейка занималась вербовкой и собирала деньги на нужды террористов.

    В конце октября в Московском регионе задержали выходца из Центральной Азии, который действовал под указанием боевиков международных террористических организаций, намеревался взорвать самодельную бомбу в одном из зданий органов власти, а после уехать на Ближний Восток воевать за террористов. У него в тайнике нашли компоненты самодельного взрывного устройства, найдена также его переписка с боевиками, инструкции по созданию взрывчатки и видео присяги террористам. 

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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