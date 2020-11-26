Названа профессия, для которой коронавирус особенно опасен

Потеря обоняния – очень частый симптом коронавируса, для парфюмеров это сравнимо с потерей важнейшего рабочего инструмента, заявила владелица парфюмерного ателье Вероника Бруховецкая.

Бруховецкая заявила, что парфюмеры – «самая уязвимая группа», так как обоняние – это один из инструментов в данной профессии, передает радио Sputnik.

«Нос и обонятельная память очень важны в нашей работе. Сейчас мы стараемся больше внимания уделять собственному иммунитету, чтобы не заболеть. Для этого нужно больше взаимодействовать с эфирными маслами, которые являются хорошим средством профилактики и поднятия иммунитета», – сказала парфюмер.

Отмечается, что восстановление обоняния после коронавируса может занять от нескольких дней до нескольких месяцев. Чтобы облегчить этот процесс, Бруховецкая советует поучиться у парфюмеров, которые по работе должны тренировать обоняние – для этого нужно разучивать ароматы.

При этом начинать нужно с привычных запахов продуктов и специй, которые есть на любой кухне: апельсинов, мандаринов, мускатного ореха, корицы и так далее.

«Надо в течение дня взаимодействовать с ними, брать их и нюхать, при этом вспоминать, как они пахнут, и обращать внимание на появляющиеся чувства. Так мы нарабатываем обонятельную память. Если во время ковида исчезло обоняние, таким образом мы можем восстановить нейронные сети в мозге и помочь памяти восстановиться», – сказала Вероника Бруховецкая.

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