Последствия COVID-19 сравнили с рассеянным склерозом, СПИДом и инсультом

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о последствиях коронавирусной инфекции для организма и указал на симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы у перенесших COVID-19: провалы в памяти, отсутствие обоняния, нарушения слуха, парестезии – нарушение чувствительности в различных частях тела человека.

Врач отметил, что эти симптомы могут сохраняться долго, поскольку восстановление нервных клеток – длительный процесс. «Мы видим у таких больных при магнитно-резонансной томографии картину, очень похожую на рассеянный склероз. Такое бывает и при ВИЧ/СПИДе», – передает НСН слова иммунолога.

При этом врачи наблюдают у перенесших COVID-19 пациентов загустение крови и гелеобразование, которое долго не рассасывается. По словам врача, это не инсульт, но «очень похоже». Медик также заявил о необходимости обратить пристальное внимание на лечение поврежденных при COVID-19 сосудов, а также контролировать свертываемость крови и уточнил, что пока рано говорить о долгосрочных последствиях от коронавируса, так как прошло слишком мало времени.

Ранее сообщалось, что восстанавливающиеся после коронавируса пациенты начали жаловаться на целый ряд нарушений когнитивных функций организма: провалы в памяти, потерю ориентации в пространстве и ощущения времени. Также стали известны опасные последствия легкой формы коронавируса.