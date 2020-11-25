Суд Гааги отказал в расследовании альтернативных версий крушения MH17

Окружной суд Гааги отклонил ходатайства защиты обвиняемого Олега Пулатова о расследовании альтернативных версий крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, сообщил председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс.

Он уточнил, что «данное ходатайство должно быть отклонено». Основанием для отказа, по словам судьи, является то, что если прокуратуре не удастся доказать основную версию событий, это приведет к автоматическому оправданию обвиняемого, передает ТАСС. Защита требовала расследовать альтернативные версии еще в июне.

Стейнхейс также отметил, что суд частично удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого Олега Пулатова о допросе военных 53-й зенитно-ракетной бригады России в качестве свидетелей по делу MH17.

«Допрос членов 53-й зенитно-ракетной бригады России является важным, чтобы узнать, были ли они вовлечены в транспортировку ЗРК «Бук». Это требование представляется целесообразным», – добавил он.

Напомним, в июне в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде заявил, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также, по его словам, Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу MH17.

Нидерланды решили подать иск в Европейский суд по правам человека на Россию в связи с катастрофой лайнера MH17 в 2014 году на Украине. Правительство страны решилось на этот шаг, чтобы добиться «правды и справедливости».

Россия отвергла обвинения в причастности к катастрофе самолета Boeing компании «Малайзийские авиалинии».

Авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком.

На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска.

Однако российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.