На Украине продлили действие пошлин против российских товаров

Правительство Украины продлило до конца 2021 года действие специальных ограничений в отношении российских товаров, такое решение принято в среду на заседании кабинета министров страны.

«Продлить до 31 декабря 2021 года применение льготных ставок ввозной пошлины, установленных таможенным тарифом Украины (поднятых до уровня ставок режима наибольшего благоприятствования ВТО) относительно импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация», – передает ТАСС в проекте постановления.

Кроме того, Киев расширил перечень не признаваемых Киевом паспортов России, выданных жителям Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в управлениях МВД по Ростовской области и Краснодарского края. В проекте распоряжения указывается, что суть акта – «непризнание Украиной паспортных документов путем расширения перечня органов, которые выдают паспортные документы жителям неподконтрольных Киеву территорий».

В марте сообщалось, что Украина хочет ввести спецпошлину на российскую энергию и уголь. 9 апреля сообщалось, что власти Украины приняли решение увеличить спецпошлину на импорт угля определенных марок в размере 65%.

Напомним, в декабре 2019 года, Киев продлил на год действие пошлин против российских товаров. При этом в 2019 году объем импорта товаров на Украину из России сократился на 15,3%, или на 1,2 млрд долларов