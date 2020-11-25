В МВД определили основания для аннулирования водительского удостоверения

МВД определило восемь оснований для аннулирования водительского удостоверения, в том числе это касается истечения срока действия прав и изменений персональных данных, следует из проекта административного регламента ведомства по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами.

В документе указывается, что основаниями являются такие условия, как: «стечение срока действия водительского удостоверения, если изменились содержащиеся в водительском удостоверении персональные данные его владельца, если водительское удостоверение пришло в негодность для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин и сведения, указанные в нем невозможно определить визуально, если водительское удостоверение выдано на основании документов, которые в установленном порядке были признаны подложными», передает ТАСС.

Также основанием для аннулирования прав станет поступление заявления об утрате водительского удостоверения или выдача нового, а также, если подтверждено наличие у водителя транспортного средства медицинских противопоказаний.

Согласно документу, аннулирование водительского удостоверения будет осуществляться в течение 10 рабочих дней. После аннулирования такие права приобщаются к материалам, послужившим основаниям для выдачи нового водительского удостоверения.

Также в документе указано, что в случае аннулирования российского национального водительского удостоверения выданное на его основании международное водительское удостоверение считается недействительным и подлежит аннулированию.

Новый административный регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.

Ранее МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС.