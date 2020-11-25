Комаровский перечислил главные мифы о коронавирусе Экс-главу банка «РИБ» заочно арестовали по делу о хищении 25 ноября 2020, 11:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Тверский суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления банка «РИБ» Константина Бекова по делу о хищении средств вкладчиков, сообщили в суде. «Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании Бекову меры пресечения в виде заключения под стражу заочно», – сообщил источник ТАСС. Беков находится за границей, срок его ареста начнет исчисляться с момента фактического задержания.

