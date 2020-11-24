Участники акции «Вода России» в КЧР очистили 550 км береговой линии от мусора

Участники акции «Вода России» в Карачаево-Черкесии (КЧР) с начала 2020 года очистили 550 км береговой линии от мусора, сообщили вторник в Министерстве экологии и природных ресурсов КЧР.

«Наша республика является активным участником акции по очистке берегов от мусора еще с 2014 года – с первого года проведения акции. Проходившая в течение 8 месяцев акция включала в себя ряд мероприятий как по очистке водных объектов, так и образовательных и культурно-развлекательных мероприятий. В 2020 году проведено 34 акции, две из которых в формате эко-марафона, 12,5 тыс. человек участников, очищено 550 км береговой линии на более чем 20 водных объектах», – сообщили в министерстве ТАСС.

Мероприятия проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» в КЧР. В план и формат проведения акций в 2020 году были внесены изменения в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, однако число участников акции в 2020 году выше аналогичного показателя 2019 года на 3 тыс. человек. За 6 лет проведения акции «Вода России» ее участниками на территории КЧР стали порядка 50 тыс. человек.

Экологические акции «Вода России» начались по всей стране благодаря федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годы», с 2019 года они проходят в рамках федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Работа над нацпроектом «Экология» ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.