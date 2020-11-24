Попова: Вакцина не защищает от встречи с COVID-19, но поможет избежать смерти

Вакцина не защищает от встречи с коронавирусом, но она поможет избежать тяжелого течения болезни и смерти, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ни одна вакцина в мире не защищает человека от встречи с возбудителем, против которого она работает, и от проникновения этого возбудителя в организм. Ни одна», – сказала Попова, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что вакцина не скафандр и «не изоляция от внешнего мира», но она защищает от тяжелого течения и смерти от заболевания.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России осложняется, в стране зафиксировано более 2,138 млн случаев заражения, то есть почти 1457 на каждые 100 тыс. жителей. За минувшие сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса.

Массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с 2021 года. При этом она в соответствии с законодательством «носит добровольный характер».