Умер руководитель программ исследования Луны академик Эрик Галимов

Выдающийся отечественный ученый-геохимик Эрик Галимов, научный руководитель Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН, руководивший программами по исследованию вещества с космических тел, скончался на 85-м году жизни.

Об этом со ссылкой на РАН сообщает РИА «Новости».

Основные труды Эрика Галимова посвящены изотопно-геохимическому изучению органического вещества и математическому моделированию эволюции осадочных бассейнов, происхождению алмазов, происхождению и химической эволюции Земли, происхождению Луны. Он разработал изотопно-фракционный метод выявления так называемых нефтематеринских пород, давших начало образованию нефтяных залежей. Выдвинул экспериментально подтвержденную гипотезу об образовании алмазов при кавитационных процессах в быстротекущей магме.

Галимов был инициатором и руководителем программ исследования Луны и доставки вещества со спутника Марса Фобоса.

Эрик Галимов был удостоен различных наград, в том числе орденов Почета и «Знак Почета», медали Альфреда Трейбса Международного геохимического общества за выдающийся вклад в органическую геохимию, премии имени Вернадского за серию работ по биологическому фракционированию изотопов и изотопным методам решения проблем нефтегазовой геохимии, Государственной премии РФ в области науки и технологий за 2015 год за разработку научного направления «Геохимия изотопов углерода», теории образования алмазов, за исследования в области нефтегазовой геологии и биогеохимических процессов. Лауреат Золотой медали имени Вернадского РАН за работы, внесшие выдающийся вклад в развитие современной геохимии и учения о биосфере.