Попова рассказала о распространенном в России варианте коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не циркулирует коронавирус из Китая, распространен европейский вариант.

«Быстро разработали тест-системы, быстро разработали меры реагирования, не допустили возбудитель из Китая. И сегодня я могу совершенно ответственно сказать, что в Российской Федерации не циркулирует непосредственно из Китая привезенный вирус нового коронавируса», – передает РИА «Новости» слова Поповой на координационном совете уполномоченных по правам человека.

По ее словам, Россия достаточно благополучно преодолела первую волну коронавируса.

«На сегодняшний день Россия, можно сказать, что достаточно благополучно преодолела первую волну. Быстро разработали тест-систему, быстро меры реагирования, не допустили возбудитель из Китая», – передает ТАСС слова главы ведомства.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 21,5% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 2 138 828 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 634 671 человека, из них 23 226 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксирован 491 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 37 031 человек. Накануне, 23 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 25 173. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 847.