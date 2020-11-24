Турция заявила об ухудшении отношений с США из-за позиции Вашингтона по С-400

Позиция США по вопросу поставок Турции российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и исключения республики из программы по производству истребителей пятого поколения F-35 нанесли вред оборонным отношениям Анкары и Вашингтона, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Несмотря на некоторые разногласия по вопросам регионального мира и безопасности, таким как Сирия и особенно Ливия, мы пытаемся действовать в координации с США, нашим союзником по НАТО. Однако некоторые негативные элементы, которые затмевают наши отношения, не вышли из нашей повестки дня. США не смогли вмешаться (в дело) против ФЕТО («террористической группировки фетхуллахистов», которую Анкара обвиняет в попытке совершения переворота в июле 2016 года), прекратить партнерство с Рабочей партией Курдистана, партией «Демократический союз», отрядами «Сил народной самообороны», они не отказались от языка санкций и угроз. (США) продолжили связывать поставки С-400 с нашим участием в программе (по созданию) F-35 и санкциями CAATSA, это навредило нашим оборонным отношениям», – заявил Чавушоглу.

В то же время он отметил, что отношения между Турцией и Россией основаны на общих интересах и взаимном уважении, а их развитие сохраняет позитивный курс, передает ТАСС.

«Наши отношения с Россией являются важным аспектом нашей внешней политики. Отношения между Турцией и РФ основаны на общих интересах и взаимном уважении. Несмотря на наличие вопросов, по которым мы не можем договориться с Россией, мы стремимся сохранить живой диалог и прийти к общим знаменателям. Наш диалог продолжает давать ощутимые результаты, как это было в Нагорном Карабахе», – подчеркнул Чавушоглу.

По словам главы МИД республики, Турция «продолжит придерживаться этого стратегического подхода (к РФ) в предстоящий период».

Днем ранее пресс-секретарь правящей партии Турции Омер Челик заявил, что Анкара считает неприемлемым политический торг с Вашингтоном в связи с закупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, комплексы приобретены для защиты Турции.

В конце октября в Госдепартаменте США в очередной раз предупредили о несовместимости использования С-400 и обязательств Турции перед НАТО. В ответ президент Турции Тайип Эрдоган вновь подтвердил, что Анкара не намерена отказываться от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400.

До этого министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что Анкара продолжает проверку и подготовку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400. Он также отметил, что приобретение и испытания ЗРК С-400 не означает отдаление Турции от НАТО. Анкара предложила Вашингтону обсудить возможные технические меры в отношении закупленных у России комплексов С-400.