В Московской синагоге отреагировали на массовую драку у храма

В Московской хоральной синагоге объяснили драку у храма бытовым хулиганством

Tекст: Тимур Шайдуллин

Драка у Московской хоральной синагоги (МХС), произошедшая накануне, была вызвана бытовым хулиганством, сообщил РИА «Новости» директор по коммуникациям МХС Дмитрий Дригайло. По его словам, инцидент случился в пятницу в 23:20, когда синагога уже была закрыта, а из молодежного объединения по развитию еврейской культуры и образования при синагоге «Тора Ми-Цион» вышли студенты после занятий.

Напротив здания, в парке «Горка», находились люди маргинального вида, многие были подвыпившими. «Они, увидев молодых парней, которые вышли… к ним стали лезть, и якобы кто-то обидел какую-то девушку из этой подвыпившей группы, они стали искать бытовую драку. Она была очень быстро локализована, и в общем закончилась, она была недолгая», – рассказал Дригайло.

К моменту приезда Росгвардии конфликт уже завершился, участники разошлись. Директор по коммуникациям отметил, что не слышал антисемитских выкриков, но не исключил, что такие высказывания могли прозвучать. Он подчеркнул, что потасовка была спровоцирована неадекватным поведением нетрезвых людей и не носила религиозного характера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группа молодых людей устроила драку у хоральной синагоги в центре Москвы, напав на прихожан в традиционных головных уборах. Сейчас полиция разыскивает участников драки, которые скрылись после инцидента в Большом Спасоглинищевском переулке.

Ранее правоохранители пресекли хулиганские действия группы молодых людей в районе Коммунарка и изъяли у них сигнальный пистолет и патроны.