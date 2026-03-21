Фото Такаити с ужина в США вызвало ярость в Японии

В японских соцсетях осудили фото премьера Такаити на ужине в США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Фотография премьер-министра Японии Санаэ Такаити, сделанная во время торжественного ужина в США, вызвала активные дискуссии в японских социальных сетях, передает РИА «Новости». Снимок, опубликованный Белым домом, запечатлел Такаити с полувскинутыми руками и широко открытым ртом в момент эмоциональной реакции на происходящее. Многие пользователи сочли такое поведение неуместным для главы государства, особенно на фоне сложной международной ситуации.

Один из комментаторов под ником «Кайросукронос» написал: «Позор для Японии. Позор века». Другие участники обсуждения отметили, что столь открытая эмоциональность может быть расценена как проявление слишком тесных отношений между Японией и США, что выглядит странно в нынешней обстановке.

Некоторые пользователи провели параллели с фотографиями Такаити в молодости, где она также демонстрирует яркие эмоции, и начали сравнивать эти кадры. Сама Такаити объяснила, что во время ужина оркестр исполнил композицию Rusty Nail японской рок-группы X Japan, что стало для нее неожиданным приятным сюрпризом.

Однако реакция премьер-министра и дальнейшая публикация видеоролика с мероприятия вызвали новые вопросы. Некоторые пользователи обратили внимание на жесты Такаити по отношению к Дональду Трампу и назвали это проявлением “подхалимства”, подчеркнув, что видео лишь усилило споры в обществе.

Ранее японская оппозиция осудила переговоры премьер-министра Санаэ Такаити с президентом США Дональдом Трампом и назвала встречу худшим саммитом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил поддержку Такаити в Вашингтоне, несмотря на упоминание атаки на Перл-Харбор и разногласия по Ирану. Сама Такаити выступила с резкой критикой политики Ирана и предпочла не обсуждать атаки Вашингтона и Тель-Авива.



