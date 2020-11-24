Минпромторг описал состав качественных антисептиков

Качественные антисептические средства должны содержать не менее 60% изопропилового либо не менее 70% этилового спирта, рассказал замминистра промышленности и торговли Михаил Иванов.

«Рецептура [антисептиков] предполагает наличие либо изопропилового спирта в концентрации не менее 60% по весу, либо этилового спирта в концентрации не менее 70% по весу. Таким образом, активная рецептура, которой пользуются производители и тех, и других средств, которые соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора, должна содержать либо этиловый, либо изопропиловый спирт», – передает ТАСС слова Иванова в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее следователи сообщали, что в Якутии компания из девяти человек распивала антисептик в частном доме в селе Томтор Таттинского района республики. В результате на следующий день 41-летняя женщина скончалась у себя дома, двое мужчин 27 и 59 лет умерли в реанимации, еще трое в возрасте 28, 32 и 69 лет впали в кому, последний скончался. Позже стало известно о семерых погибших. По факту смертей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».