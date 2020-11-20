Стало известно о массовой гибели людей от употребления антисептиков

В мире растет число смертельных отравлений от употребления антисептиков. Только за первые четыре месяца пандемии коронавируса ими отравились 800 человек, некоторые случаи связаны с закрытием алкомаркетов на карантин.

Первый массовый случай в России произошел 18 ноября в Якутии, когда после застолья от антисептиков погибли пять человек, передает телеканал «360».

На сайте следственного управления Следственного комитета Якутии сообщается, что компания из девяти человек распивала спиртосодержащие напитки в частном доме в селе Томтор Таттинского района республики. В результате на следующий день 41-летняя женщина скончалась у себя дома, двое мужчин 27 и 59 лет умерли в реанимации, еще трое в возрасте 28, 32 и 69 лет впали в кому, последний скончался.

Как пишет телеканал, до этого подобный случай произошел в России только однажды, когда в мае москвич, испугавшись заболевания коронавирусом, выпил бутылку антисептика и умер в больнице. Что касается остального мира, то самое массовое отравление было зафиксировано в индийской деревне Куричеду, когда погибли десять человек. Кроме того, три человека умерли в Мексике: они употребили жидкость с содержанием метанола. Отмечается, что, помимо летальных случаев, по всему миру 5,8 тыс. человек попали в больницы и 60 – ослепли.

По словам врача Ильи Акинфеева, антисептики на основе этилового спирта часто имеют непищевые добавки. Их используют для того, чтобы этанол не выветрился. Чаще всего такие добавки очень ядовиты при приеме внутрь.

«Антисептики бывают разными: есть для рук, есть для поверхностей. Поэтому перед нанесением на руки нужно обязательно ознакомиться с инструкцией. И в любой инструкции всегда написано, что его нельзя употреблять внутрь и нельзя, чтобы он попадал в глаза», – пояснил врач.

Он также сообщил, что в антисептиках, как правило, используют не пищевой, а технический этиловый спирт. При этом содержание спирта в санитайзерах в два раза больше, чем в водке. Как рассказал Акинфеев, последствия употребления антисептиков индивидуальны для каждого человека и зависят от количества выпитого.

Летом в магазине «Пятерочка» в Петербурге двухлетняя девочка выпила санитайзер из бутылки из-под детской воды, оставленной на полках магазина. После инцидента директора и администрацию супермаркета решили уволить.