Кононенко предложил Лебедеву доказать право на титул барона Сибирского

«Если Лебедев теперь «барон Сибирский» – милости просим в Сибирь. Пусть он попробует реально доказать свое право на титул», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист Максим Кононенко, комментируя получение дворянского титула бизнесменом Евгением Лебедевым от Елизаветы II.

«В Британии жалование дворянского титула давно превратилось в светскую игру. Премьер-министр Борис Джонсон, с которым много лет дружил Лебедев, попросил королеву сделать ему такой подарок – она и сделала», – рассказал журналист Максим Кононенко.

Собеседник отметил: «Раз Лебедев теперь «барон Сибирский» – милости просим в Сибирь, пусть попробует реально доказать свое право на титул». «Но вообще очень грустно, что русские люди едут в Англию и меняют свою прекрасную Россию и прекрасную Сибирь на один лишь титул», – заключил Кононенко.

Ранее бизнесмен Евгений Лебедев получил от королевы Великобритании Елизаветы II титул барона Хэмптонского и Сибирского. Сделать Лебедева пожизненным пэром рекомендовал британский премьер Борис Джонсон.

Королева «была рада» присвоить «пожизненный титул барона Соединенного Королевства Евгению Александровичу Лебедеву под именем барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации», сообщает издание The Daily Gazette.

Владелец компании Lebedev Holdings, выпускающей газеты Independent и Evening Standard, получил право заседать в Палате лордов британского парламента. Он станет членом независимой партии в Палате лордов, то есть не будет представлять конкретно ни одну из политических сил. Для того, чтобы стать членом Палаты лордов, Лебедев должен пройти процедуру, которая включает присягу на верность монарху, передает ТАСС.

Ранее назначение Лебедева пэром Соединенного Королевства вызвало в Британии скандал. Как и его отец, Александр Лебедев, Евгений Лебедев является личным другом Джонсона. Он вот уже более десяти лет осуществляет «информационное сопровождение» Джонсона.

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