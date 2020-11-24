Кононенко предложил Лебедеву доказать право на титул барона Сибирского

Взгляд
24 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
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Российская вакцина становится новой нефтью

Обеспечение всех россиян отечественной вакциной оказалось под вопросом Александр Демьянчук/ТАСС
Отечественная фармнаука смогла быстро решить сложнейшую задачу – создать несколько вариантов вакцины от коронавируса. Казалось бы, дальше все просто – надо лишь наладить их массовое производство, обеспечить себя и заработать на экспорте. Но для насыщения колоссального спроса на вакцину даже внутри страны России потребуется техническое сотрудничество с другими государствами. Подробности...
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Россию попросили сделать «шаг назад» в Донбассе

До отставки Богдана называли «самым влиятельным человеком в окружении Зеленского» Ксения Собчак/Youtube
Андрей Богдан, которого называли «серым кардиналом Зеленского», призвал Владимира Путина «сделать шаг назад» и «переподписать» соглашения по Донбассу. По сути этим он подтвердил официальную позицию Украины, только она не просит, а требует простить ей прежние обязательства. Но Москве нужен другой шаг – шаг вперед, для чего Киев придется толкнуть в спину.  Подробности...
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Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену

На свою беду Меладзе сам предложил публике отдохнуть в новогоднюю ночь от его песен Сергей Фадеичев/ТАСС
Меладзе, наверное, еще пожалеет, что угрожал бойкотировать «Голубые огоньки». А ну как телепродюсерам понравится такая идея? В нынешние времена возможно то, что вчера казалось немыслимым – например, обойтись 1 января без песен Пугачевой и Меладзе. Как рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД, так и известные россияне в большинстве своем предпочли бы услышать в праздничную ночь молодых начинающих исполнителей. Подробности...
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На Ближнем Востоке рождается крупнейший проамериканский блок

Израиль и Саудовская Аравия консолидируют позиции против восстановления Джо Байденом ядерной сделки с Ираном EPA/ТАСС,
Gali Tibbon/Pool/REUTERS
Ближний Восток взбудоражен сенсационной новостью – лидер Израиля нанес тайный визит к наследному принцу Саудовской Аравии. Не исключено, что еврейское государство и страна – лидер исламского мира скоро установят дипотношения, положив конец 75-летней вражде. Две страны явно сблизились на почве общей ненависти к Ирану. Правда, главным миротворцем оказался Джо Байден – и, похоже, против своей воли. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Все мы дети лейтенанта Шмидта

Тимур Шерзад, журналист
115 лет назад, 24 ноября 1905 года, стартовало Севастопольское восстание. Главным его героем стал возглавивший мятежную часть Черноморского флота лейтенант Шмидт. Революционные события воздвигли его на пьедестал истории. Но заслуживает ли этот герой однозначно восторженного отношения? Подробности...
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Жрецы «свободы» цензурируют яйцеголовых

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Нужно как-то привыкнуть к тому, что в момент успешности нелиберальный канал без малейших объяснений снесут в Youtube. Уже многие и многие привыкли к регулярным банам в Facebook по самым странным и неожиданным поводам. Подробности...
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Иногда банан – это просто банан

Максим Соколов, публицист
Головы у экзальтированных конспирологов и так нетвердые. А затянувшееся судебное представление по делу доцента Соколова прямо-таки приглашает их к тому, чтобы громоздить версии о заговоре бонапартистов. Подробности...
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Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

Санду провоцирует Россию

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Почему Армения не признала Карабах?

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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Кононенко предложил Лебедеву доказать право на титул барона Сибирского

       24 ноября 2020, 12:12
    Фото: Dominic Lipinski/PA/ТАСС
    Текст: Ирина Яровая

    «Если Лебедев теперь «барон Сибирский» – милости просим в Сибирь. Пусть он попробует реально доказать свое право на титул», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист Максим Кононенко, комментируя получение дворянского титула бизнесменом Евгением Лебедевым от Елизаветы II.

    «В Британии жалование дворянского титула давно превратилось в светскую игру. Премьер-министр Борис Джонсон, с которым много лет дружил Лебедев, попросил королеву сделать ему такой подарок – она и сделала», – рассказал журналист Максим Кононенко.

    Собеседник отметил: «Раз Лебедев теперь «барон Сибирский» – милости просим в Сибирь, пусть попробует реально доказать свое право на титул». «Но вообще очень грустно, что русские люди едут в Англию и меняют свою прекрасную Россию и прекрасную Сибирь на один лишь титул», – заключил Кононенко.

    Ранее бизнесмен Евгений Лебедев получил от королевы Великобритании Елизаветы II титул барона Хэмптонского и Сибирского. Сделать Лебедева пожизненным пэром рекомендовал британский премьер Борис Джонсон.

    Королева «была рада» присвоить «пожизненный титул барона Соединенного Королевства Евгению Александровичу Лебедеву под именем барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации», сообщает издание The Daily Gazette.

    Владелец компании Lebedev Holdings, выпускающей газеты Independent и Evening Standard, получил право заседать в Палате лордов британского парламента. Он станет членом независимой партии в Палате лордов, то есть не будет представлять конкретно ни одну из политических сил. Для того, чтобы стать членом Палаты лордов, Лебедев должен пройти процедуру, которая включает присягу на верность монарху, передает ТАСС.

    Ранее назначение Лебедева пэром Соединенного Королевства вызвало в Британии скандал. Как и его отец, Александр Лебедев, Евгений Лебедев является личным другом Джонсона. Он вот уже более десяти лет осуществляет «информационное сопровождение» Джонсона.

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