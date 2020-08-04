Британия разжигает русофобию на деньги российских олигархов

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4 августа, вторник  |  Последнее обновление — 16:56  |  vz.ru
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К чему привела США массовая раздача денег

США забросали американцев дармовыми деньгами Pascal Deloche / GODONG/Global Look Press
Соединенные Штаты потратили фантастические деньги на поддержку бизнеса и населения во время пандемии – триллионы долларов. Миллионы американцев получили от государства на руки хорошие выплаты, и хотя некоторым они действительно помогли, другие жалуются на проблемы и мошенничество. Почему эта помощь оказалась далеко не столь эффективна, как заявляют об этом сами американские власти? Подробности...
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Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
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«Армата» избавилась от проблем со зрением

Отечественному ВПК удалось решить главную проблему танка третьего поколения Владимир Астапкович/РИА Новости
Отечественный ВПК заявил о решении главной проблемы «Арматы» – об обеспечении танка дальним ночным зрением. По этой части оборонка еще в советское время отстала от Запада и долгие годы была вынуждена ввозить инфракрасные прицелы из стран НАТО. После 2014 года поставки прервались. Теперь выпуск аналоговых инфракрасных прицелов налажен в России, правда, пока лишь в режиме эксперимента. Действительно ли вопрос с тепловизорами можно считать закрытым? Подробности...
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Кровавая бойня стала национальной мечтой Украины

Большинство исследователей сходятся на цифре 250 тысяч: 250 тысяч сербов бежали из Краины под военными ударами хорватов Reuters
Ровно 25 лет назад началась операция «Буря» – жестокое военное преступление, в ходе которого хорваты уничтожили республику Сербская Краина. В наши дни эти трагические события приобрели новую актуальность, поскольку именно на «Бурю» и на Хорватию в целом ориентируется Украина, мечтающая об «окончательном решении проблемы Донбасса». Но украинские националисты не учитывают главного. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Глобальная диктатура уже здесь

Сергей Худиев, публицист, богослов
Проблема в том, что люди, которых вы не выбирали, которые ни в малейшей степени не отчитываются перед вами в своих решениях, которые вообще находятся в другой стране, приобрели над вами власть – и могут испортить вам жизнь, если вы будете непослушны. Подробности...
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Белорусские националисты на низком старте в Киеве

Андрей Манчук, политолог
Украина выступает сейчас надежной тыловой базой противников Лукашенко. И можно не сомневаться, что в случае обострения ситуации ее лидеры постараются первыми подтолкнуть в пропасть падающего белорусского президента. Подробности...
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Импортозамещение как новая реальность

Ярослав Иванов, управляющий ГК «Курский электроаппаратный завод»
Задача – не просто выпускать отечественную продукцию, она, кстати, вполне решается. Задача – создавать технологические цепочки, от использования российского сырья, комплектующих и средств производства до конечной продукции и логистики. Подробности...
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Белоруссия: что будет дальше

Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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    Британия разжигает русофобию на деньги российских олигархов

    Евгений Лебедев (слева) очень дружит с нынешним премьером Британии Борисом Джонсоном    4 августа 2020, 16:30
    Фото: PA Images/Reuters
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Назначение российского олигарха Евгения Лебедева пэром (то есть лордом) Соединенного Королевства вызвало в Британии скандал. Тамошние элиты готовы принимать богачей из России и их деньги, но не готовы давать им статус и власть, опасаясь, что эти олигархи станут проводниками российского влияния. Может ли Россия действительно рассчитывать на своих бывших подданных?

    Ее Величество королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила список новых пэров – людей, ставших представителями высшего дворянства Соединенного Королевства и вошедших в Палату лордов. Эта рутинная вроде бы процедура в этом году стала скандальной.

    Прокрался

    И не потому, что в списке множество людей, у которых нет и капли голубой крови (британская аристократия давно выродилась и утеряла свое влияние – что, кстати, очень хорошо продемонстрировано в последнем фильме Гая Ричи «Джентльмены»). И не потому, что, как отмечает спикер палаты Лордов Питер Фоулер, власти вроде как собирались не увеличивать список пэров, число которых уже перевалило за 800 человек (36 новых пэров будут стоить британским налогоплательщикам лишних 1,1 миллиона фунтов в год). А потому, что в списке значится управляющий газетами Индепендент и «Ивнинг Стандарт» Евгений Лебедев. В понимании британских СМИ, это не просто какой-то очередной лондонский богатей, получивший (ну или купивший) титул лорда, а очередной кремлевский «агент влияния», проникший и легитимировавшийся в высших эшелонах власти Соединенного Королевства.

    В специальном докладе парламентского комитета по разведке о вмешательстве России в референдум по Брекзиту говорится, что «правительство Ее Величества не видело и не искало свидетельств успешного вмешательства в демократический процесс Соединенного Королевства». И не искало по понятной причине – ведь Лондон, по мнению ряда британцев, превратился из точки, где управляют процессами во всем мире, в глобальную прачечную. Место, где бежавшие из России олигархи, подружившиеся с британскими чиновниками, отмывали полученные незаконным путем доходы, вкладывая затем часть из них в развитие и углубление отношений с этими чиновниками.

    Дошло до того, что жену олигарха Владимира Чернухина уже называют одним из крупнейших финансовых доноров в истории Консервативной партии. Помимо нее, в составленном британскими журналистами списке спонсоров партии оказались и другие крупные российские бизнесмены.

    Награда нашла друзей

    По мнению британских СМИ, эти вложения делаются как в интересах самих олигархов, так и на благо Кремля, который якобы использует эти связи для борьбы с «западными демократиями». И Евгений Лебедев – идеальный с точки зрения британских СМИ представитель российской угрозы.

    Олигарх и сын офицера КГБ (работавшего в сфере внешней разведки), он с детства живет в Лондоне и получил британское гражданство 10 лет назад. И когда британский премьер Борис Джонсон номинировал Лебедева на титул пэра, журналист Люк Хардинг (прославившийся сказками о вмешательстве России в западные выборы) назвал это «изумительной демонстрацией кумовства и слабости». Другие назвали это назначение «средним пальцем», который Борис Джонсон показал британскому обществу, а также разведсообществу, распинающемуся о «российской угрозе».

    На самом деле никакой провокацией, и тем более работой на русских британский премьер не занимался. Он делает то, что до него делал любой другой глава кабмина: вознаграждает друзей и занимается укреплением своей власти.

    То, что отец и сын Лебедевы являются личными друзьями Джонсона, ни для кого не секрет. И то, что британские власти вознаграждают друзей через орденские ленты и титулы, тоже не является ноу-хау Бориса Джонсона (в списке 36 пэров достаточно приятелей премьера, да и просто людей, сделавших приятное Консервативной партии – среди них муж бывшего премьера Терезы Мэй, а также младший брат самого Бориса Джонсона).

    Кроме того, вознаграждать российского олигарха было за что – как сообщают британские СМИ, Лебедев вот уже более 10 лет осуществляет «информационное сопровождение» Бориса Джонсона, внося тем самым серьезный вклад в превращение бывшего скандального журналиста в британского премьера. И, как считается, Джонсон решил простимулировать Лебедева продолжить это сопровождение – ведь впереди премьера и всю страну ждут непростые времена, связанные с последствиями выхода страны из Евросоюза. Поэтому Борису Джонсону нужна будет «хорошая» пресса.

    Любовь бывает разной

    Что же касается получаемых лордом Лебедевым новых возможностей по защите интересов России, то по этому поводу нет никаких особых беспокойств. И не только потому, что у британских лордов власти еще меньше, чем у кота Ларри, имеющего титул «главного мышелова» в резиденции премьера на Даунинг стрит 10. А потому, что он и не собирается их защищать.

    Да, российские олигархи и чиновники любят Лондон (неудивительно, что Британия стала одной из первых трех стран, куда возобновились полеты из России). Однако почему-то эта любовь не конвертируется в такую же любовь или хотя бы уважение британского правительства к Российской Федерации. Соединенное Королевство является одним из основных моторов русофобии в Европе. Выступает за сохранение нынешних и введение новых санкций, инициирует и раскручивает информационные атаки на Россию (начиная с «дела Скрипалей» и заканчивая сказками о российских военных преступлений в Сирии). Получается одно из двух. Либо Кремль оказался никудышным инвестором и продолжает вбухивать деньги в пустоту, либо он и не был этим инвестором.

    Но под последним утверждением британские СМИ никогда не подпишутся - ведь это значит не только признать собственную неправоту, но и лишиться нарисованного врага.

    Врага, который должен мобилизовать британское общество, быть причиной всех провалов британских властей (начиная с Брекзита и заканчивая возможной в будущем сецессии Шотландии). Врага, защита от которого будет оправданием превращения Британии из старшего члена совета директоров Евросоюза в младшую болонку на поводке у Вашингтона.

    Поэтому британцы, скорее всего, и дальше будут находиться в позе шпагата. С одной стороны, принимать беглых российских олигархов и бизнесменов, получая свою долю с отмытых в «финансовой прачечной» капиталов. С другой – продолжая сочинять сказки про российское вмешательство и полоскать в «информационной прачечной» этих олигархов как агентов влияния Кремля.

    Конечно, у читателей возникнет вопрос: неужели самим русским олигархам, живущим в Лондоне, не противно такое отношение к ним, а также к их стране? Раз нет никакого исхода из Лондонграда, значит не противно.

    Тем более что сами британские элиты отделяют английских мух от российских котлет, и прекрасно занимаются эквилибристикой. Одной рукой выпускают доклад о русском вмешательстве и называют Россию врагом, а другой – гладят олигархов по головкам, не мешают им красиво жить и даже делают их пэрами Соединенного Королевства. Их новой страны.


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