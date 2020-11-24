Евгений Лебедев получил от королевы Британии титул барона Сибирского

Бизнесмен Евгений Лебедев получил от королевы Великобритании Елизаветы II титул барона Хэмптонского и Сибирского, то есть стал пэром, сообщают СМИ.

Gazette пишет, что королева «была рада» присвоить «пожизненный титул барона Соединенного Королевства Евгению Александровичу Лебедеву под именем барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации». Британские СМИ сообщали, что Лебедев хотел, чтобы в его титуле значилось слово «Московский», но по правилам разрешение на использование иностранного географического названия в титулах должно давать правительство соответствующей страны, передает РИА «Новости».

Сделать Лебедева пожизненным пэром рекомендовал британский премьер Борис Джонсон. Лебедеву была передана скрепленная печатью монарха жалованная грамота. Владелец компании Lebedev Holdings, выпускающей газеты Independent и Evening Standard, получил право заседать в Палате лордов британского парламента. Он станет членом независимой партии в Палате лордов, то есть не будет представлять конкретно ни одну из политических сил. Для того, чтобы чтобы стать членом Палаты лордов Лебедев должен пройти процедуру, которая включает присягу на верность монарху, передает ТАСС.

Напомним, назначение Лебедева пэром Соединенного Королевства вызвало в Британии скандал. Как и его отец, Александр Лебедев, Евгений Лебедев является личным другом Джонсона. Он вот уже более десяти лет осуществляет «информационное сопровождение» Джонсона.