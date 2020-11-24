Эксперт: У Трампа есть три способа осложнить президентство Байдена

«Трамп уже понимает, что добиться победы на выборах с помощью Верховного суда будет сложно. Но он намерен биться до конца и осложнить президентство Байдена», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал решение Дональда Трампа начать процесс транзита власти в пользу Джо Байдена, не признавая его победителем президентской гонки.

«Сейчас Трамп уже сам понимает, что добиться от Верховного суда пересмотра итогов выборов будет сложно, и пора начинать транзит власти демократам. Но так как судебные баталии продолжаются, Трамп намерен бороться до конца и не может открыто сказать о своем поражении», – объяснил политолог-американист Малек Дудаков.

Дудаков видит три способа, с помощью которых Трампу удастся осложнить вероятное президентство Байдена. «Во-первых, с помощью затяжных судебных процессов Трамп попытается делегитимировать победу Байдена и показать его президентом, который пришел к власти нечестным путем», – уверен он.

Во-вторых, как считает эксперт, активный вывод войск из Ирака, Афганистана и Сомали также нанесет «репутационный удар» по Байдену. «Все эти войска можно развернуть одним указом, но опросы общественного мнения ясно показывают – американцы устали от постоянных войн. Если новый президент снова начнет наращивать военное присутствие за рубежом – это будет некрасиво по отношению к людям», – считает американист.

«В-третьих, Трамп не намерен помогать Байдену при вступлении в должность президента. Кандидат от демократов просто получит все дела правительства, министерств и ведомств без поддержки предыдущего президента и без понимания действий предыдущей администрации. Передача власти с рук на руки, как это обычно происходит в США, в этот раз не случится», – заключил Дудаков.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что рекомендовал главе Управления общих служб (GSA) Эмили Мерфи «делать все, что нужно» относительно первоначальных протоколов передачи президентских полномочий.

Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем.

Прежде Мерфи отказывалась признать Байдена победителем на выборах главы государства.

При этом Трамп не стал признавать результаты выборов. ««Какое отношение имеет данное GSA разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению разных наших судебных дел, касающихся того, что запомнится как самые коррумпированные выборы в истории американской политики? Мы движемся на полной скорости», – заявил президент США.

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