Сенатор-демократ в США лишилась поста после похвалы в адрес республиканца

Сенатор Дайэнн Файнстайн на фоне скандала покинет пост старшего демократа в комитете Сената США по судебным делам, сообщают СМИ.

Politico со ссылкой на три источника пишет, что 87-летняя Файнстайн уходит с важного поста на фоне критики так называемого прогрессивного крыла демократов. Скандал вокруг сенатора разразился после утверждения судьи Верховного суда Эми Кони Барретт в октябре. Файнстайн хоть и была против кандидатуры Барретт, похвалила республиканца Линдси Грэма за хорошее проведение слушаний. Глава демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер публично отчитал ее, а также заявил, что провел с ней «долгий и серьезный» разговор относительно ее поведения, передает РИА «Новости».

В октябре Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру судьи апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда Соединенных Штатов. В конце сентября глава американского государства Дональд Трамп объявил о выдвижении Баррет в связи с кончиной Рут Бейдер Гинзбург.