Юристы Трампа обещали продолжить борьбу с мошенничеством на выборах в США

Юристы действующего президента США Дональда Трампа прокомментировали сертификации итогов выборов властями штатов.

Юридический консультант предвыборного штаба Дженна Эллис опубликовала заявление юристов Трампа, в котором указывается, что «сертификация должностными лицами штатов – это просто процедурный шаг». Юристы заявили, что «продолжат бороться с мошенничеством на выборах по всей стране», передает ТАСС.

Счетная комиссия штата Мичиган утвердила итоги голосования, согласно которым в штате победу на американских президентских выборах одержал демократ Джозеф Байден. В Джорджии также утвердили победу Байдена. Оба штата дают по 16 голосов выборщиков.

Тем временем Верховный суд Пенсильвании отказал предвыборному штабу Трампа в иске, где содержалось требование не засчитывать более 8 тыс. поданных по почте голосов избирателей из-за недостаточной информации на конвертах. При этом суд постановил засчитать 2,3 тыс. голосов, которые убрали из итогов подсчета по той же причине, передает РИА «Новости».

Напомним, соперник Трампа на выборах Джо Байден получил около трех четвертей голосов, поданных в Пенсильвании по почте. Байден побеждает там с отрывом в 80 тыс. голосов. Пенсильвания дает голоса 20 выборщиков. Предвыборный штат Дональда Трампа в связи с отклонением иска в Пенсильвании о признании недействительными части бюллетеней на всеобщих выборах в США планирует дойти с апелляцией до Верховного суда.

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