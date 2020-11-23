Послов ЕС, Германии и Италии вызвали в МИД Турции

Министерство иностранных дел Турции в понедельник вызвало послов Евросоюза и Италии, а также поверенного в делах Германии после того, как турецкое грузовое судно подверглось досмотру в Средиземном море в рамках миссии ЕС по контролю за эмбарго на поставки оружия в Ливию.

«Наш заместитель министра иностранных дел Седат Онал передал им ноту протеста в связи с тем, что соответствующие страны в рамках операции IRINI попытались досмотреть наш торговый корабль Rosaline A без явного разрешения нашей страны. В ноте также отмечается, что инцидент противоречит нормам международного права, и мы сохраняем за собой право на компенсацию», – сказал источник ТАСС в МИД Турции.

Ранее Анкара выразила протест в связи с досмотром судна в Средиземном море. По словам пресс-секретаря МИД республики Хами Аксоя, немецкий военный корабль Hamburg произвел досмотр судна под турецким флагом MV Roseline A, которое перевозило лакокрасочные материалы и гуманитарную помощь из турецкого порта Амбарлы в ливийскую Мисурату.

Напомним, 13 февраля СБ ООН принял резолюцию по Ливии с требованием «ко всем странам – членам (ООН) соблюдать условия оружейного эмбарго, наложенного резолюцией 1970, в том числе прекратив любую поддержку (наемного военного контингента) и выведя весь военный наемный контингент».