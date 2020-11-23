Турция выразила протест из-за досмотра судна в Средиземном море

Турция выразила протест в связи с досмотром ее грузового судна в Средиземном море в рамках миссии ЕС по контролю за эмбарго на поставки оружия в Ливию, заявил пресс-секретарь МИД республики Хами Аксой.

«В рамках спорной операции IRINI, проводимой с неясными целями, немецкий военный корабль Hamburg произвел досмотр судна под турецким флагом MV Roseline A, которое перевозило лакокрасочные материалы и гуманитарную помощь из турецкого порта Амбарлы в ливийскую Мисурату. Это вмешательство было предпринято без согласия нашего государства и капитана корабля. Мы протестуем против этой несанкционированной силовой акции», – цитирует РИА «Новости» Аксоя.

Отмечается, что досмотр судна был прекращен по настоянию Турции, которая вправе требовал компенсацию за нанесенный ущерб.

Напомним, 13 февраля СБ ООН принял резолюцию по Ливии с требованием «ко всем странам – членам (ООН) соблюдать условия оружейного эмбарго, наложенного резолюцией 1970, в том числе прекратив любую поддержку (наемного военного контингента) и выведя весь военный наемный контингент».

При этом уже 16 февраля глава МИД Германии Хайко Маас заявил о многочисленных нарушениях эмбарго.