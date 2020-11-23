Москва оценила призыв отключить Белоруссию от SWIFT

Москва и Минск вынуждены отвечать на санкции Евросоюза и делают это скоординированно, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

Он сообщил, что отношения с ЕС будут предметно рассматриваться на заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии 25-26 ноября, передает РИА «Новости».

«Это важно в условиях санкций, которые Евросоюз вводит против наших стран. Москва и Минск вынуждены на них отвечать и делают это скоординированно», – подчеркнул Руденко.

Он напомнил, что Белоруссия недавно снизила уровень своего участия в программе «Восточное партнерство» Евросоюза до экспертного. «Это логично – настоящие партнеры санкций не вводят», – отметил замглавы МИД России.

По его словам, «печально, что к новым санкциям призывает белорусская оппозиция, позиционирующая себя как «защитник» интересов простого народа». «Ее лидеры предлагают отключить Белоруссию от системы межбанковских расчетов SWIFT, прекратить кредитование государственных финансовых учреждений, отменить проведение в Минске чемпионата мира по хоккею 2021 года. Все эти меры ударят по экономике страны, отразятся на благосостоянии простых граждан, на авторитете Белоруссии», – указал Руденко.

Напомним, Еврокомиссия внесла предложение о введении режима санкций за нарушения прав человека в любой стране мира. Вместе с тем ЕС расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список президента республики Александра Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа. Белоруссия ввела санкции против ЕС.

В четверг министры иностранных дел Евросоюза одобрили работу над новым списком санкций против Белоруссии. Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС больше не переведет властям Белоруссии «ни единого евро», все деньги теперь будут передавать неправительственным организациям в республике. В пятницу санкционный список против Белоруссии расширили Латвия, Литва и Эстония.

Кроме того, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Минск введет ответные санкции против руководства ЕС и ряда стран Европы. Макей также заявил о том, что Россия является главным партнером для Белоруссии, однако это не означает отказ от «многовекторной» внешней политики. Глава МИД Белоруссии при этом призвал не упрекать Минск за многовекторную политику, так как это требуется для «выживания» Белоруссии.