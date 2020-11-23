Москва оценила призыв отключить Белоруссию от SWIFT

Взгляд
23 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 16:17  |  vz.ru
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Российские расстояния спасают отечественных авиаторов

Российские аэропорты заполнены, в отличие от многих зарубежных Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российский рынок авиаперевозок показал колоссальную устойчивость по сравнению с зарубежными на фоне пандемии – отечественные аэропорты вошли в число самых загруженных в Европе. Летать по России некоторые перевозчики стали даже больше, чем в прошлом году. Как возник подобный эффект и почему, несмотря на подобные показатели, вероятность банкротства авиакомпаний по-прежнему высока? Подробности...
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Байден станет вторым «фейковым президентом» после Кеннеди

Согласно популярной теории, Кеннеди убили те же люди, которые сфальсифицировали выборы в его пользу Henry Burroughs/AP/ТАСС
Либеральные СМИ в один голос утверждают, что выборы в США невозможно сфальсифицировать. Тем не менее история знает примеры обратного, причем самые скандальные выборы обеспечили победу одного из самых любимых в стране президентов – Джона Кеннеди. Поставив на католика, мафия тогда просчиталась. Просчитается ли она теперь? Подробности...
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Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену

На свою беду Меладзе сам предложил публике отдохнуть в новогоднюю ночь от его песен Сергей Фадеичев/ТАСС
Меладзе, наверное, еще пожалеет, что угрожал бойкотировать «Голубые огоньки». А ну как телепродюсерам понравится такая идея? В нынешние времена возможно то, что вчера казалось немыслимым – например, обойтись 1 января без песен Пугачевой и Меладзе. Как рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД, так и известные россияне в большинстве своем предпочли бы услышать в праздничную ночь молодых начинающих исполнителей. Подробности...
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Украина грезит миллиардами на «восстановление Донбасса»

Донецкий аэропорт был инфраструктурным символом Донбасса, пока его не разрушили ВС Украины Dmitry Lovetsky/ТАСС
Украинские политики озвучили новую сумму средств, необходимую для восстановления разрушенной войной инфраструктуры Донбасса – 21 млрд долларов. Причем, как уверяют в Киеве, некие страны и международные организации готовы инвестировать в регион сразу после завершения демилитаризации. Насколько верны расчеты украинских политиков и что на этот счет думают в самом Донбассе? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Иногда банан – это просто банан

Максим Соколов, публицист
Головы у экзальтированных конспирологов и так нетвердые. А затянувшееся судебное представление по делу доцента Соколова прямо-таки приглашает их к тому, чтобы громоздить версии о заговоре бонапартистов. Подробности...
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Что менялось в нашей жизни при смене президентов США

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Главная засада на пути Соединенных Штатов из прошлого в будущее – идеология успеха, порождение протестантской веры. «Я преуспеваю – значит, я угоден Господу». Подробности...
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России нужны пассионарии, готовые созидать

Андрей Медведев, Политический обозреватель
России совершенно не помешает сделать очень простые шаги, которые дали бы понять многим, что нынешняя Россия в такой же мере наследница СССР и Российской империи, в какой соседи претендуют на свое историческое наследство. Подробности...
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Санду провоцирует Россию

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Почему Армения не признала Карабах?

Советский дефицит вернулся в Туркмению

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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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  • Азербайджан Армении

  • Армения Азербайджану

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    Москва оценила призыв отключить Белоруссию от SWIFT

    23 ноября 2020, 16:11

    Текст: Ксения Панькова

    Москва и Минск вынуждены отвечать на санкции Евросоюза и делают это скоординированно, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

    Он сообщил, что отношения с ЕС будут предметно рассматриваться на заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии 25-26 ноября, передает РИА «Новости».

    «Это важно в условиях санкций, которые Евросоюз вводит против наших стран. Москва и Минск вынуждены на них отвечать и делают это скоординированно», – подчеркнул Руденко.

    Он напомнил, что Белоруссия недавно снизила уровень своего участия в программе «Восточное партнерство» Евросоюза до экспертного. «Это логично – настоящие партнеры санкций не вводят», – отметил замглавы МИД России.

    По его словам, «печально, что к новым санкциям призывает белорусская оппозиция, позиционирующая себя как «защитник» интересов простого народа». «Ее лидеры предлагают отключить Белоруссию от системы межбанковских расчетов SWIFT, прекратить кредитование государственных финансовых учреждений, отменить проведение в Минске чемпионата мира по хоккею 2021 года. Все эти меры ударят по экономике страны, отразятся на благосостоянии простых граждан, на авторитете Белоруссии», – указал Руденко.

    Напомним, Еврокомиссия внесла предложение о введении режима санкций за нарушения прав человека в любой стране мира. Вместе с тем ЕС расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список президента республики Александра Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа. Белоруссия ввела санкции против ЕС.

    В четверг министры иностранных дел Евросоюза одобрили работу над новым списком санкций против Белоруссии. Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС больше не переведет властям Белоруссии «ни единого евро», все деньги теперь будут передавать неправительственным организациям в республике. В пятницу санкционный список против Белоруссии расширили Латвия, Литва и Эстония.

    Кроме того, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Минск введет ответные санкции против руководства ЕС и ряда стран Европы. Макей также заявил о том, что Россия является главным партнером для Белоруссии, однако это не означает отказ от «многовекторной» внешней политики. Глава МИД Белоруссии при этом призвал не упрекать Минск за многовекторную политику, так как это требуется для «выживания» Белоруссии.


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