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Глава Соцфонда сообщил о двухэтапной индексации пенсий в 2027 году
Председатель Соцфонда Чирков анонсировал двухэтапную индексацию пенсий россиян
Председатель Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что в 2027 году страховые пенсии россиян будут проиндексированы темпами, опережающими уровень инфляции.
В 2027 году власти перейдут на двухэтапное повышение страховых пенсий вместо единоразового, передает РИА «Новости».
«Со следующего года... мы перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий вместо одного повышения, как было в этом году и до этого», – заявил Чирков на заседании комитета Госдумы по бюджету и рынкам.
Размер повышения с 1 февраля на уровень инфляции составит 6,8%, а с 1 апреля с учетом роста доходов фонда – 3,3%. По словам главы ведомства, благодаря этому решению выплаты будут расти быстрее, чем в текущем году.
Чирков также отметил, что бюджет Социального фонда на 2027 год полностью сбалансирован. Это обеспечит в полном объеме все социальные и пенсионные обязательства перед гражданами России на фоне роста доходов и расходов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Союза пенсионеров рассказал об индексации социальных пенсий в 2027 году.
В четверг депутаты настояли на двойной индексации пенсий.
В понедельник министр финансов Антон Силуанов объяснил причины этого решения.