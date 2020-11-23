Зеленский получил отрицательный тест на коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский, болевший коронавирусом, сообщил, что получил отрицательный тест и вернулся к работе.

«Настроение бодрое, температура 36,6. Сам я настроен позитивно, потому что тест отрицательный. Нахожусь на Банковой [улица, где расположен офис украинского президента], работаем», – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.



Президент добавил, что день будет насыщенным, но он очень рад вернуться к работе в обычном режиме. Он также призвал понимать новые риски и беречь себя.

Напомним, в начале ноября Зеленский сообщил о заболевании коронавирусом. Позже стало известно, что Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак проходят лечение от коронавируса в клинической больнице «Феофания» в Киеве.