В оставшийся на трое суток без тепла район Владивостока вернули отопление

Подача тепла восстановлена в крупном жилом районе Владивостока с населением 156 тыс. человек, который из-за непогоды остался без отопления на три дня.

«Специалисты МУПВ «ВПЭС» начали подачу отопления в жилые дома Первомайского района Владивостока. Подключены 37 центральных тепловых пунктов. (...) В итоге к отоплению подключены 253 дома», - говорится в сообщении в Instagram городской администрации.

Полностью восстановить работу систем жизнеобеспечения в Первомайском районе планируется 26 ноября.

Ранее специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) восстановили нарушенное непогодой электроснабжение в 16 поселках Приморского края, а также в нескольких районах Владивостока, Артема и Фокино.

Напомним, в четверг из-за снежного циклона большая часть Владивостока осталась без отопления и света. В субботу ночью новая авария на ЛЭП оставила без электричества более 60 тыс. жителей на юге Приморья. Циклон с ледяным дождем нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморском крае. Из-за временного перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паром.