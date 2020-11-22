В оставшийся на трое суток без тепла район Владивостока вернули отопление

Взгляд
22 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 09:43  |  vz.ru
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За жизнь в кредит мир заплатит разгоном инфляции

Мир ждет новая эпоха роста цен DADO RUVIC/REUTERS
Мировой госдолг давно вызывает озабоченность экономистов. Пандемия уже привела мир к его новому историческому рекорду. Долговой пузырь может рвануть в любом месте и в любое время – предугадать это невозможно. Однако способ избежать грядущей катастрофы есть: это разгон глобальной инфляции и применение финансовых репрессий. Подробности...
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Германия начала забывать уроки Второй мировой войны

В Германии начали иначе трактовать подвиг Красной армии Eberhard Thonfeld/imago-images.de/Global Look Press
В Германии все активнее пытаются выхолостить ответственность своих предков за преступления нацизма. Так российский МИД отреагировал на слова посла ФРГ в Вильнюсе о том, что целью Красной армии было принести на немецкую землю «сталинское правление». Это заявление – демарш отдельно взятого дипломата, который решил подыграть русофобам, задающим тон в Прибалтике, или же такова новая линия поведения Берлина? Подробности...
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Почему Нюрнбергский трибунал работает до сих пор

Трибунал в Нюрнберге стал образцом для всех последующих процессов подобного рода Виктор Кинеловский/Фотохроника ТАСС
Ровно 75 лет назад, 20 ноября 1945 года, начался Нюрнбергский процесс (трибунал). Главный суд над нацистскими военными преступниками и элитой Третьего рейха проводился в чрезвычайных условиях и по особым правилам. Это одна из многих причин, по которым результаты данного трибунала имеют особую важность и значение до наших дней. Подробности...
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Британия перевооружается для войны нового типа

Солдат у Англии мало, зато их эффективность растет за счет современного оружия Ministry of Defence UK
К 2024 году обычный британский пехотинец по своему оснащению будет напоминать солдата из фантастических фильмов. Такие прогнозы звучат в Лондоне после того, как премьер Борис Джонсон решил резко увеличить военный бюджет. Войска Ее Величества вооружатся лазерами, планируется запуск ракет в космос, формируется и командование боевых хакеров. С кем собралась воевать Британия? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Государственная система Лукашенко оказалась мощнее украинской

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Самое время дать оценку выстроенной Александром Лукашенко экономической и социальной модели. Обратимся к цифрам. Разочарование тут одновременно ждет и сторонников концепции Белоруссии как «социалистического рая», и адептов веры в отсталость белорусского патернализма. Подробности...
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Зеленский и Запад хотят эпидемии в Донбассе

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Киев, Париж, Берлин будут настаивать на том, чтобы открыть пункты пропуска между Украиной и Донбассом. Ведь чем больше жителей ЛДНР заболеют ковидом, тем лучше для недоброжелателей республик. Подробности...
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Реальная политика требует жертв

Алексей Алешковский, сценарист
Разбудите пещерный национализм, закутайте его в белые демократические одежды, вручите ему знамя борьбы с коррупцией и начинайте считать жертвы. Погибшие солдаты, сожженные дома, убитые мирные жители, отчаявшиеся беженцы – вот инструменты Большой игры. Подробности...
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Санду провоцирует Россию

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Почему Армения не признала Карабах?

Советский дефицит вернулся в Туркмению

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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм.
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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Должны ли учащиеся в обязательном порядке прочесть &laquo;Войну и мир&raquo; в рамках школьной программы?
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  • Перестал верить после последних игр

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Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан Армении

  • Армения Азербайджану

  • Никто никому
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    В оставшийся на трое суток без тепла район Владивостока вернули отопление

    22 ноября 2020, 09:22

    Текст: Елизавета Булкина

    Подача тепла восстановлена в крупном жилом районе Владивостока с населением 156 тыс. человек, который из-за непогоды остался без отопления на три дня.

    «Специалисты МУПВ «ВПЭС» начали подачу отопления в жилые дома Первомайского района Владивостока. Подключены 37 центральных тепловых пунктов. (...) В итоге к отоплению подключены 253 дома», - говорится в сообщении в Instagram городской администрации.

    Полностью восстановить работу систем жизнеобеспечения в Первомайском районе планируется 26 ноября.

    Ранее специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) восстановили нарушенное непогодой электроснабжение в 16 поселках Приморского края, а также в нескольких районах Владивостока, Артема и Фокино.

    Напомним, в четверг из-за снежного циклона большая часть Владивостока осталась без отопления и света. В субботу ночью новая авария на ЛЭП оставила без электричества более 60 тыс. жителей на юге Приморья. Циклон с ледяным дождем нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморском крае. Из-за временного перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паром.


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