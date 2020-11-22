Названа стоимость американской вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса, разрабатываемая американской компанией Moderna обойдется странам-покупателям в 25-37 долларов за штуку, заявил глава компании Стефан Бансель в интервью Welt am Sonntag.

«Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится заболевание COVID-19, протекающее у больного в тяжелой форме. Для нас вопрос не в максимальной прибыли», – передает его слова RT.

Глава Moderna уточнил, что цена за препарат будет варьироваться в зависимости от объема поставок. До конца года компания намерена произвести 20 млн доз вакцины, «небольшая часть» также будет доступна в Европе в этом году.

Ранее Moderna объявила о завершении третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса. Промежуточные итоги показали эффективность 94,5%.

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